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20:58 (мск), источник: РИА Новости

Капитан задержанного судна «Норд» заявил об издевательствах со стороны СБУ

Капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» Владимир Горбенко заявил об издевательствах со стороны СБУ и украинских пограничников.

Источник: AP 2018
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны пограничников и сотрудников СБУ, заявил капитан Владимир Горбина.

«Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. <…> Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда», — говорится в обращении шкипера.

Он также сообщил, что несколько дней назад сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, поэтому на судне, по его словам, в любой момент может начаться пожар.

Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать.
Владимир Горбенко
капитан

Капитан также заявил, что после ареста «Норда» он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, при этом в госпитализации им отказали.

«Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», — рассказал шкипер.

Арест «Норда»
Украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 26 марта. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Как ранее рассказал капитан Владимир Горбина, украинские пограничники, арестовавшие судно, пообещали отпустить задержанных, если они представят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.

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