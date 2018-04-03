Силовики пресекли канал поставки наркотиков из Молдовы в Россию

Нелегальный товар был профессионально подготовлен к транспортировке — разделен на десять пакетов по 300 граммов, которые были спрятаны в тайниках в багажнике и крыльях автомобиля. Пакеты были упакованы с соблюдением технологий, принятых у наркоторговцев — завернуты в фольгу и опрысканы веществом, которое должно было отбить нюх у полицейских собак.