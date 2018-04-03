Силовики пресекли канал поставки наркотиков из Молдовы в Россию

Нелегальный товар был профессионально подготовлен к транспортировке — разделен на десять пакетов по 300 граммов, которые были спрятаны в тайниках в багажнике и крыльях автомобиля. Пакеты были упакованы с соблюдением технологий, принятых у наркоторговцев — завернуты в фольгу и опрысканы веществом, которое должно было отбить нюх у полицейских собак.
Согласно оперативной информации, груз был предназначен для транспортировки в Россию, где преступники рассчитывали выручить за него более 60 000 евро.
Подозреваемый арестован на 30 суток, правоохранительные структуры продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств преступления. Все участники преступной группы, если их вина будет доказана, рискуют лишиться свободы на срок до 10 лет.
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