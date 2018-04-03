В Гомеле на 74-летнюю лжецелительницу завели уголовное дело

Для продвижения своих услуг пенсионерка использовала интернет.
«Житель Витебска после общения с женщиной перечислил ей на карточку за первый лечебный сеанс Br50, столько же и за следующий. За третий и четвертый сеансы женщина взяла несколько меньше, вот только головные боли, на которые жаловался клиент после полученной травмы, никуда не ушли, — рассказали в УВД. — В итоге мужчина понял, что был обманут, и с заявлением обратился в правоохранительные органы».
Место жительства лжецелительницы установили быстро. При общении с милиционерами она пояснила, что работу проводила, в церкви ставила свечки и активно молилась за исцеление больного. Предпринимала и другие меры, эффект от которых должен вскоре проявиться.
Правоохранители проверили финансовую деятельность пенсионерки. Как оказалось, денежные переводы на ее счет приходили со всей страны: от нескольких десятков рублей до Br1 тыс. и более.
Большинство пострадавших от действий гомельчанки установлено, их примерно десять. За совершенное повторно мошенничество женщине может грозить срок до 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 209 УК.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.