В Гомеле на 74-летнюю лжецелительницу завели уголовное дело

«Житель Витебска после общения с женщиной перечислил ей на карточку за первый лечебный сеанс Br50, столько же и за следующий. За третий и четвертый сеансы женщина взяла несколько меньше, вот только головные боли, на которые жаловался клиент после полученной травмы, никуда не ушли, — рассказали в УВД. — В итоге мужчина понял, что был обманут, и с заявлением обратился в правоохранительные органы».