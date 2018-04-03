В Нефтекамске горит Центральный рынок
Сегодня, 3 апреля, в Нефтекамске произошел крупный пожар.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сегодня, 3 апреля, в Нефтекамске произошел крупный пожар.
Горит городской Центральный рынок.
Видеозапись случившегося публикуют очевидцы в социальных сетях.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.