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21:01 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Нефтекамске горит Центральный рынок

Сегодня, 3 апреля, в Нефтекамске произошел крупный пожар.

Горит городской Центральный рынок.

Видеозапись случившегося публикуют очевидцы в социальных сетях.

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