Два человека пострадали в результате пожара на «Кызылкумцементе»

Два человека пострадали в результате пожара на «Кызылкумцементе»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Два человека пострадали во время пожара на предприятии «Кизилкумцемент», сообщило сегодня управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.