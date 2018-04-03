Два человека пострадали в результате пожара на «Кызылкумцементе»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Два человека пострадали во время пожара на предприятии «Кизилкумцемент», сообщило сегодня управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
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