В МЧС рассказали подробности крупного пожара на Центральном рынке в Нефтекамске
03 апреля в 21:46 в
03 апреля в 21:46 в
По прибытию первого подразделения установлено, что происходит открытое горение одноэтажного кирпичного пристроя размером 15×70 м. Площадь пожара составила 150 кв.м.
По данным МЧС погибших и пострадавших нет.
В тушении участвуют силы и средства от МЧС России в количестве 5 единиц техники и 13 человек личного состава. В 22 часа 49 минут пожар локализован.
Причину пожара установят дознаватель и сотрудники испытательной пожарной лаборатории после ликвидации пожара.
Информация первичная, подлежит уточнению.
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