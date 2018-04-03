Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Упорство 4-летнего гимнаста покорило Сеть
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года
СМИ: ФИФА запретит Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
22:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В МЧС рассказали подробности крупного пожара на Центральном рынке в Нефтекамске

03 апреля в 21:46 в оперативно-дежурную службу ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» поступило сообщение о том, что происходит загорание в Нефтекамске в одноэтажном здании рынка по улице Дорожной.

По прибытию первого подразделения установлено, что происходит открытое горение одноэтажного кирпичного пристроя размером 15×70 м. Площадь пожара составила 150 кв.м.

По данным МЧС погибших и пострадавших нет.

В тушении участвуют силы и средства от МЧС России в количестве 5 единиц техники и 13 человек личного состава. В 22 часа 49 минут пожар локализован.

Причину пожара установят дознаватель и сотрудники испытательной пожарной лаборатории после ликвидации пожара.

Информация первичная, подлежит уточнению.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Россия и Турция договорились о ценах на С-400
Трещина может расколоть Африку на два континента (видео)
Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток - 2»
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
В США вынесли первый приговор в рамках «российского дела»
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Россия не могла изменить данные по МН17, заявили в Алмаз-Антей
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь