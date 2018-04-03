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22:10 (мск), источник: РИА Новости

Запах ацетона на востоке Москвы объяснили утечкой продукции с завода

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Запах ацетона в московском районе Перово вызван утечкой продукции с завода «Центрстрой», занимающегося разливом красок, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).

Источник: РИА Новости

«Службами МЧС установлена причина запаха ацетона в районе Перово. Завод компании “Центрстрой”, занимающийся разливом красок, по адресу: 1-я улица Энтузиастов, д. 10А, допустил утечку продукции в коллектор теплосетей. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего. Материалы будут переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

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