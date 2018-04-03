Запах ацетона на востоке Москвы объяснили утечкой продукции с завода

«Службами МЧС установлена причина запаха ацетона в районе Перово. Завод компании “Центрстрой”, занимающийся разливом красок, по адресу: 1-я улица Энтузиастов, д. 10А, допустил утечку продукции в коллектор теплосетей. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего. Материалы будут переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.