Бизнесмены отец и дочь зверски убиты в Шымкенте
В Шымкенте днем 3 апреля в собственном доме по улице Жуманова обнаружены тела 70-летнего мужчины и его дочери 1973 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеканал TVK.
В Шымкенте днем 3 апреля в собственном доме по улице Жуманова обнаружены тела 70-летнего мужчины и его дочери 1973 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеканал TVK.
Тела нашла младшая дочь убитого, когда пришла домой.
Что послужило причиной жестокой расправы на данный момент неизвестно.
Установлено, что убитые занимались предпринимательством. Их бутик по продаже табака и курительных принадлежностей находился по улице Момышулы.
В тот же день, как сообщили телеканалу информированные источники, подозреваемый в совершении двойного убийства был задержан. Он признался в совершении преступления.
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