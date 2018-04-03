Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в задние вошли полицейские вывели его на улицу.

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел «пятна крови». По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.

Телеканал ABC News сообщает о пяти госпитализированных в местную больницу, стрельбу, по его данным, устроила белая женщина в платке.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик. Над офисом компании кружат несколько вертолетов.

В полиции Сан-Бруно в Калифорнии подтвердили, что получили сообщение о стрельбе. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис YouTube.