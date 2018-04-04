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01:24 (мск), источник: Известия

Полиция сообщила о 4 раненных в результате стрельбы в штаб-квартире Youtube

Шеф полиции города Сан-Бруно в Калифорнии Эд Барберини сообщил о четырех пострадавших в результате стрельбы в штаб-квартире видеосервиса YouTubе, передает ТАСС. Женщина, которая предположительно открыла стрельбу, покончила с собой.

«У нас четверо пострадавших, все они доставлены в больницу с огнестрельными ранениями», — сказал Барберини.

Ранее СМИ сообщили о восьми пострадавших в результате стрельбы в здании. О произошедшем первыми рассказали сотрудники компании в социальной сети Twitter.

Американская корпорация Google, которая является владельцем YouTube, сделала заявление, отметив, что компания сотрудничает с полицией, пишет телеканал ABC.

Сотрудник YouTube сообщил о стрельбе в штаб-квартире компании
Во время загрузки произошла ошибка.
3 апреля© Ньюстюб
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