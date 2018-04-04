Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm— ABC News (@ABC) 3 апреля 2018 г.
Полиция сообщила о 4 раненных в результате стрельбы в штаб-квартире Youtube
Шеф полиции города
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