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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Хитрую схему вывода миллионов за границу придумала приморская фирма

Компания из Находки незаконно перевела в Китай 870 тысяч долларов, сообщает DEITA. RU. Заключив с иностранцами контракт на поставку в Россию продуктов питания и промышленных товаров, в счет будущих поставок приморская компания перевела партнеру 56 миллионов рублей. Однако, сроки контракта…

Компания из Находки незаконно перевела в Китай 870 тысяч долларов, сообщает DEITA.RU.

Заключив с иностранцами контракт на поставку в Россию продуктов питания и промышленных товаров, в счет будущих поставок приморская компания перевела партнеру 56 миллионов рублей. Однако, сроки контракта закончились, а поставки товара так и не случилось. По закону компания обязана была вернуть в Россию переведённые авансом денежные средства, однако не сделала этого.

В связи с этим, как сообщили в пресс-службе ДВТУ, возбуждено сразу 6 дел об административных правонарушениях. Приморскую фирму ждет крупный штраф.

Таисия Масина.

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