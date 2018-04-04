Хитрую схему вывода миллионов за границу придумала приморская фирма

Заключив с иностранцами контракт на поставку в Россию продуктов питания и промышленных товаров, в счет будущих поставок приморская компания перевела партнеру 56 миллионов рублей. Однако, сроки контракта закончились, а поставки товара так и не случилось. По закону компания обязана была вернуть в Россию переведённые авансом денежные средства, однако не сделала этого.