Хитрую схему вывода миллионов за границу придумала приморская фирма
Компания из Находки незаконно перевела в Китай 870 тысяч долларов, сообщает DEITA. RU. Заключив с иностранцами контракт на поставку в Россию продуктов питания и промышленных товаров, в счет будущих поставок приморская компания перевела партнеру 56 миллионов рублей. Однако, сроки контракта…
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