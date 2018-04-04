В правительстве Дагестана нашли преступное сообщество

Организатору ОПС и его участникам грозит от 15 до 20 лет заключения. При этом роли последних пока остаются вакантными — по версии следствия, участниками сообщества в основном являлись неустановленные лица.



Шамилю Кадиеву помимо ОПС инкриминируется организация хищений в 2015—2016 годах бюджетных средств, выделенных на приобретение здания с участком земли для детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района, капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск, реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе. Затем было начато расследование хищения денег, выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России». Впоследствии СКР объединил все эти эпизоды, ущерб по которым превысил 75 млн руб., в одно производство. В феврале этого года на основании имеющихся материалов было начато новое расследование — в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования Шахабаса Шахова. Они были отправлены в Москву, где их арестовал Басманный райсуд, обвинив в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по тем же эпизодам, что и Шамиля Кадиева.



«Мы не исключаем, что следствие будет пытаться обвинить членов правительства в участии в организованном преступном сообществе хотя бы для того, чтобы оказать давление на них и вынудить признаться в менее тяжелых преступлениях», — заявил «Ъ» представляющий интересы экс-премьера Гамидова Эдуард Исецкий. Однако, по его словам, у следствия нет никаких оснований выдвигать против бывших высокопоставленных чиновников новые обвинения, а тем более в участии в ОПС.