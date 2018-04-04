В правительстве Дагестана нашли преступное сообщество
По версии следствия, членами кабинета руководил заказчик.
По версии следствия, членами кабинета руководил заказчик.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет обнаружил в действиях бывших членов правительства Дагестана признаки преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Преступление уже вменяется в вину
Организатору ОПС и его участникам грозит от 15 до 20 лет заключения. При этом роли последних пока остаются вакантными — по версии следствия, участниками сообщества в основном являлись неустановленные лица.
Шамилю Кадиеву помимо ОПС инкриминируется организация хищений в 2015—2016 годах бюджетных средств, выделенных на приобретение здания с участком земли для детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района, капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск, реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе. Затем было начато расследование хищения денег, выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России». Впоследствии СКР объединил все эти эпизоды, ущерб по которым превысил 75 млн руб., в одно производство. В феврале этого года на основании имеющихся материалов было начато новое расследование — в отношении
«Мы не исключаем, что следствие будет пытаться обвинить членов правительства в участии в организованном преступном сообществе хотя бы для того, чтобы оказать давление на них и вынудить признаться в менее тяжелых преступлениях», — заявил «Ъ» представляющий интересы
Между тем в фабуле обвинения бывшего
В итоге фирма «Дагагрокомплекс» не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. На основании решения Арбитражного суда Москвы из бюджета Дагестана в пользу выдавших ООО кредиты банков были взысканы 1,3 млрд руб.
Тем временем СКР обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами о продлении сроков ареста фигурантам этого расследования. Суд просьбу следствия удовлетворил, продлив действие меры пресечения на два месяца и 25 дней.
Муса Мурадов
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