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17:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В правительстве Дагестана нашли преступное сообщество

По версии следствия, членами кабинета руководил заказчик.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет обнаружил в действиях бывших членов правительства Дагестана признаки преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Преступление уже вменяется в вину экс-директору казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамилю Кадиеву. Недавно арестованных в Москве экс-премьера республики, двух его замов и министра, обвиняемых в мошенничестве, следствие видит в роли активных участников ОПС. Отметим, что в фабуле обвинения бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова появился новый эпизод — о незаконном предоставлении госгарантий на получение банковских кредитов на 1,3 млрд руб.

Как сообщил источник «Ъ», в отношении Шамиля Кадиева, руководившего предприятием, которое выступало заказчиком различных строительных проектов, ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения).

Организатору ОПС и его участникам грозит от 15 до 20 лет заключения. При этом роли последних пока остаются вакантными — по версии следствия, участниками сообщества в основном являлись неустановленные лица.

Шамилю Кадиеву помимо ОПС инкриминируется организация хищений в 2015—2016 годах бюджетных средств, выделенных на приобретение здания с участком земли для детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района, капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск, реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе. Затем было начато расследование хищения денег, выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России». Впоследствии СКР объединил все эти эпизоды, ущерб по которым превысил 75 млн руб., в одно производство. В феврале этого года на основании имеющихся материалов было начато новое расследование — в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования Шахабаса Шахова. Они были отправлены в Москву, где их арестовал Басманный райсуд, обвинив в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по тем же эпизодам, что и Шамиля Кадиева.

«Мы не исключаем, что следствие будет пытаться обвинить членов правительства в участии в организованном преступном сообществе хотя бы для того, чтобы оказать давление на них и вынудить признаться в менее тяжелых преступлениях», — заявил «Ъ» представляющий интересы экс-премьера Гамидова Эдуард Исецкий. Однако, по его словам, у следствия нет никаких оснований выдвигать против бывших высокопоставленных чиновников новые обвинения, а тем более в участии в ОПС.

«Это что же получается, что люди пошли работать в правительство со злым умыслом, предварительно с кем-то договорившись о том, что будут совершать хищения госсредств? Это, конечно, бред», — отметил господин Исецкий. В СКР от комментариев воздержались.

Между тем в фабуле обвинения бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова появился новый эпизод, который следствие квалифицировало по ч. 3 п. «в» ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в 2013 году господин Гамидов вынес постановление правительства о предоставлении государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс» на общую сумму 1,3 млрд руб. На эту сумму впоследствии компания набрала кредитов в банках для строительства завода по переработке овощей. Однако, как установило следствие, при предоставлении госгарантий в нарушение действующего законодательства не была проведена обязательная для таких случаев экспертиза экономической эффективности проекта.

В итоге фирма «Дагагрокомплекс» не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. На основании решения Арбитражного суда Москвы из бюджета Дагестана в пользу выдавших ООО кредиты банков были взысканы 1,3 млрд руб.

Тем временем СКР обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами о продлении сроков ареста фигурантам этого расследования. Суд просьбу следствия удовлетворил, продлив действие меры пресечения на два месяца и 25 дней.

Муса Мурадов

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