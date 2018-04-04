19 смертей зарегистрировано на предприятиях Приморья с начала года

За три месяца 2018 года в Приморье зарегистрировано 32 тяжелые травмы и 19 смертей на производстве. Вместе с тем, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Федерацию профсоюзов края, в 2017 году представители ФППК участвовали в расследовании 144-х тяжелых несчастных случаев, в том числе 61-м смертельном.