В Приморье осудили женщину, обокравшую пенсионерку
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 66 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 66 тысяч рублей.
В Приморье осудили 33-летнюю жительницу Находки, обокравшую пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОМВД России по Находке.
Находкинский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в краже из квартиры 86-летней женщины.
Установлено, что подсудимая умышленно познакомилась с пенсионеркой и под предлогом помощи донесла сумки потерпевшей из магазина до дома. Пользуясь случаем, подсудимая попала в квартиру пожилой женщины, где совершила кражу денег, ценных вещей и ювелирных украшений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 66 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Позже сотрудники полиции задержали подозреваемую.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).
Женщину признали виновной, суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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