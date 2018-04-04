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03:59 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье осудили женщину, обокравшую пенсионерку

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 66 тысяч рублей.

В Приморье осудили 33-летнюю жительницу Находки, обокравшую пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОМВД России по Находке.

Находкинский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в краже из квартиры 86-летней женщины.

Установлено, что подсудимая умышленно познакомилась с пенсионеркой и под предлогом помощи донесла сумки потерпевшей из магазина до дома. Пользуясь случаем, подсудимая попала в квартиру пожилой женщины, где совершила кражу денег, ценных вещей и ювелирных украшений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 66 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Женщину признали виновной, суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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