Хабаровск окутал дым от палов на Большом Уссурийском
Утро среды, 4 апреля, началось в дальневосточной столице с дыма. Плотной завесы над городом нет, однако хорошо ощущается неприятный запах горящей травы. На этот раз дым тянет не из соседних регионов, а с левого берега Амура, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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