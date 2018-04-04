Хабаровск окутал дым от палов на Большом Уссурийском

Источник: Восток Медиа

«На этот раз постарались хабаровчане — отмечается горение сухой растительности на острове Большой Уссурийский. Весенние палы — человеческий фактор», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По данным ведомства, сейчас в регионе зарегистрированы 15 термических аномалий. Практически везде виновником их возникновения стали люди.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления лесами краевого правительства, со 2 апреля в регионе официально открыт пожароопасный сезон. Сейчас специалисты ведомства выясняют, только ли палы на Большом Уссурийском стали причиной задымления в дальневосточной столице.