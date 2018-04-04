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03:13 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск окутал дым от палов на Большом Уссурийском

Утро среды, 4 апреля, началось в дальневосточной столице с дыма. Плотной завесы над городом нет, однако хорошо ощущается неприятный запах горящей травы. На этот раз дым тянет не из соседних регионов, а с левого берега Амура, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«На этот раз постарались хабаровчане — отмечается горение сухой растительности на острове Большой Уссурийский. Весенние палы — человеческий фактор», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По данным ведомства, сейчас в регионе зарегистрированы 15 термических аномалий. Практически везде виновником их возникновения стали люди.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления лесами краевого правительства, со 2 апреля в регионе официально открыт пожароопасный сезон. Сейчас специалисты ведомства выясняют, только ли палы на Большом Уссурийском стали причиной задымления в дальневосточной столице.

В соседних регионах начали гореть леса. В Амурской области 3 апреля власти ввели особый противопожарный режим. В Приморье и Еврейской автономной области есть несколько небольших очагов. Сильно полыхает на территории Китая, однако от прихода дыма с этих территорий жителей Хабаровского края спасает западный ветер.

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