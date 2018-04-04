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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Переполох в «Мариинке» Владивостока: замечены пожарные и спасатели

В здании приморской сцены Мариинского театра прошла практическая тренировка по эвакуации и ликвидации условного пожара, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Использовав дымогенераторы, огнеборцы имитировали задымление в помещениях театра. В помещениях сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Информация о пожаре незамедлительно была передана в пожарно-спасательную службу города. Весь персонал, а также группа статистов из Дальневосточной пожарно-спастельной академии специальным образом были размещены в Большом зале, тем самым создав большое скопление людей.

В задачу дежурных сотрудников театра входило максимально быстро организовать эвакуацию людей из здания, распределив потоки между путями эвакуации, и тем самым не создать заторы. Из помещения по запасным выходам организованно были эвакуированы все находившиеся внутри люди. Вскоре на место условного «происшествия» прибыли первые расчёты огнеборцев ближайшей пожарной части.

В ходе разведки был установлен условный очаг возгорания, а также обнаружены «пострадавшие» из числа статистов. Все найденные в помещении театра люди были благополучно эвакуированы в безопасное место, а условный пожар — потушен.

Михаил Грач.

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