ABC: стрельба в штаб-квартире YouTube не связана с терроризмом

По данным ее источников в правоохранительных органах, инцидент был вызван неким конфликтом, ссорой на бытовой почве. О терроризме речи, по имеющимся данным, не идет, отмечает телеканал.
Как в свою очередь сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники, стрельба началась в кафетерии на открытой террасе, расположенной на территории
Ранее Эд Барберини, шеф полиции
На месте происшествия продолжают находиться сотрудники правоохранительных органов. В
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