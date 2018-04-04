ABC: стрельба в штаб-квартире YouTube не связана с терроризмом

По данным ее источников в правоохранительных органах, инцидент был вызван неким конфликтом, ссорой на бытовой почве. О терроризме речи, по имеющимся данным, не идет, отмечает телеканал.

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Как в свою очередь сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники, стрельба началась в кафетерии на открытой террасе, расположенной на территории штаб-квартиры YouTube. Огонь, по данным телеканала, открыла женщина в возрасте около 30 лет.

Ранее Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно, сообщил, что при стрельбе в штаб-квартире YouTube ранения получили четыре человека. Женщина, которая открыла огонь, покончила с собой. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии.