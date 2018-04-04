В Приморье на трассе дотла сгорела иномарка

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K5o9I1CMpOg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Приморье на трассе в Яковлевском районе сгорел автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 3 апреля в 11:45. Очевидны сообщили, что автомобиль загорелся на 151 километре автодороги Осиновка-Рудная пристань. На место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.