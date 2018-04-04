В Приморье на трассе дотла сгорела иномарка
На место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению (видео).
На место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению (видео).
В Приморье на трассе в Яковлевском районе сгорел автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Информация о возгорании поступило на пульт
В 11:20 пожар был локализован, а в 12:37 полностью ликвидирован. С огнем боролись два человека личного состава и одна единица техники.
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