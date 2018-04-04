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04:29 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье на трассе дотла сгорела иномарка

На место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению (видео).

Во время загрузки произошла ошибка.

В Приморье на трассе в Яковлевском районе сгорел автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 3 апреля в 11:45. Очевидны сообщили, что автомобиль загорелся на 151 километре автодороги Осиновка-Рудная пристань. На место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

В 11:20 пожар был локализован, а в 12:37 полностью ликвидирован. С огнем боролись два человека личного состава и одна единица техники.

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