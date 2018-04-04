В Петербурге «Газель» проехала под мостом с надписью «Газель не проедет»

При этом, судя по фотографиям в Сети, машина лишилась кузова. Пользователи отмечают, что эта «Газель» стала 144-м автомобилем, врезавшимся в мост, который местные жители прозвали «Мостом глупости».

Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. В учреждении «Мостотрест» ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками — в том числе и тем, который ограничивает высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.