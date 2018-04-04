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09:50 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге «Газель» проехала под мостом с надписью «Газель не проедет»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Петербурге «Газели» удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, на котором размещен плакат с надписью «Газель не проедет».

При этом, судя по фотографиям в Сети, машина лишилась кузова. Пользователи отмечают, что эта «Газель» стала 144-м автомобилем, врезавшимся в мост, который местные жители прозвали «Мостом глупости».

Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. В учреждении «Мостотрест» ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками — в том числе и тем, который ограничивает высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.

Что касается количества застрявших машин, то в «Мостотрест» сообщили, что не ведут статистику, к тому же многие водители, задев мост, сразу же уезжают с места происшествия.

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