Давненько не писали про @FoolsBridge, успели соскучиться. А там сегодня вот такой красавчик https://t.co/UihJU29j8b pic.twitter.com/VD9ig5t7HP— Водитель Петербурга (@spbvoditel) 3 апреля 2018 г.
В Петербурге «Газель» проехала под мостом с надписью «Газель не проедет»
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Петербурге «Газели» удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, на котором размещен плакат с надписью «Газель не проедет».
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