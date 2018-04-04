В Хабаровском крае потушили первый лесной пожар

Сейчас на территории края нет лесных пожаров, однако за прошедшие сутки специалисты ликвидировали одно возгорание на площади 45 гектаров. Оно произошло в 12 километрах от населённого пункта Победа в Хабаровском районе. Как сообщает пресс-служба управления лесами регионального правительства, предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В течение всего пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства края будут вести мониторинг ситуации. За лесами будут следить со стационарных пунктов, с помощью спутниковой системы «ИСДМ — Рослесхоз», патрули выйдут на 281 маршрут. Авиационный мониторинг организуют специалисты «Дальневосточной базы авиационной охраны лесов».