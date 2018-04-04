В Хабаровском крае потушили первый лесной пожар
В лесах Хабаровского края открыт пожароопасный сезон. Во всех лесничествах региона начали работать оперативные штабы для организации тушения возгораний.
В лесах Хабаровского края открыт пожароопасный сезон. Во всех лесничествах региона начали работать оперативные штабы для организации тушения возгораний.
Сейчас на территории края нет лесных пожаров, однако за прошедшие сутки специалисты ликвидировали одно возгорание на площади 45 гектаров. Оно произошло в 12 километрах от населённого пункта Победа в Хабаровском районе. Как сообщает
В течение всего пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства края будут вести мониторинг ситуации. За лесами будут следить со стационарных пунктов, с помощью спутниковой системы «ИСДМ — Рослесхоз», патрули выйдут на 281 маршрут. Авиационный мониторинг организуют специалисты «Дальневосточной базы авиационной охраны лесов».
Несмотря на то, что лесных пожаров в Хабаровском крае нет, дальневосточная столица с утра окутана дымом. Как писало РИА «Восток-Медиа», причиной его появления стали палы сухой травы на Большом Уссурийском острове. Спасатели отмечают, что к дыму не причастны соседние регионы, однако в управлении лесами задымление связывают с природными пожарами на территории Еврейской автономии и Амурской области.
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