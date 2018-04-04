Забывчивого пассажира будут судить за «минирование» поезда

23-летнего пассажира поезда «Новый Уренгой — Москва» будут судить. Уголовное дело по факту «Заведомо ложного сообщения об акте терроризма» уже завершено и передано в суд.

События разворачивались осенью прошлого года в Кунгуре. Молодой человек сошел с поезда, но по невнимательности забыл в вагоне барсетку.

«Спустя четыре часа, позвонив на дежурный номер ОАО “РЖД”, он попытался немедленно вернуть личные вещи, в это время его поезд подъехал к станции Кунгур, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. — Ему ответили, что это возможно, когда поезд прибудет на конечную станцию. Недовольный ответом оператора мужчина решил вернуть имущество криминальным способом. Он перезвонил и сказал, что на месте № 30 восемнадцатого вагона находится бомба — на том самом месте, где он оставил свои документы».

В срочном порядке были эвакуированы все пассажиры и сотрудники поездной бригады, оповещены все заинтересованные правоохранительные ведомства.

При обследовании поезда кинологом с собакой по кличке «Флорентикс» опасных предметов обнаружено не было, а на указанном месте находилась барсетка с двумя телефонами и документами, которая, согласно инструкции, была передана сотрудникам поездной бригады.