Забывчивого пассажира будут судить за «минирование» поезда
ЧП произошло в Кунгуре в минувшем ноябре.
ЧП произошло в Кунгуре в минувшем ноябре.
23-летнего пассажира поезда «Новый Уренгой — Москва» будут судить. Уголовное дело по факту «Заведомо ложного сообщения об акте терроризма» уже завершено и передано в суд.
События разворачивались осенью прошлого года в Кунгуре. Молодой человек сошел с поезда, но по невнимательности забыл в вагоне барсетку.
«Спустя четыре часа, позвонив на дежурный номер ОАО “РЖД”, он попытался немедленно вернуть личные вещи, в это время его поезд подъехал к станции Кунгур, — сообщает
В срочном порядке были эвакуированы все пассажиры и сотрудники поездной бригады, оповещены все заинтересованные правоохранительные ведомства.
При обследовании поезда кинологом с собакой по кличке «Флорентикс» опасных предметов обнаружено не было, а на указанном месте находилась барсетка с двумя телефонами и документами, которая, согласно инструкции, была передана сотрудникам поездной бригады.
Номер телефонного хулигана установили быстро. Злоумышленником оказался житель города Красноуральска Свердловской области. Теперь его может ждать ограничение свободы или обязательные работы на срок до трёх лет.
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