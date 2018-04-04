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06:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Водитель перевернувшегося автобуса осужден в Новосибирске

Мужчину приговорили к ограничению свободы на один год.

Кировским районным судом Новосибирска вынесен приговор водителю перевернувшегося летом прошлого года автобуса. Мужчину приговорили к ограничению свободы на один год.

Суд установил, что водитель находился за рулем в утомленном состоянии, что поставило под угрозу жизнь и здоровье находящихся в салоне автобуса пассажиров.

— Отвлекшись от управления, потерял контроль за движением управляемого им автобуса, не соблюдая необходимый боковой интервал относительно правого края проезжей части, выехал за пределы проезжей части на правую обочину, движение по которой запрещено, где совершил наезд на световую опору, отчего произошло опрокидывание автобуса, в результате чего пассажиру причинен тяжкий вред здоровью, — говорится в решении суда.

Уголовное дело расследовали по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Максимально по ней грозило до двух лет лишения свободы. Также водителю запретили садиться за руль в течении полутора лет.

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