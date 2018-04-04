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06:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирских подростков будут судить за грабежи и убийства

Жертвами несовершеннолетних становились женщины.

За совершение шести эпизодов грабежей, одного разбоя и убийства в Новосибирске перед судом предстанут двое несовершеннолетних.

Следователями установлено, что до середины ноября прошлого года подростки грабили в Первомайском районе города женщин в возрасте от 38 до 75 лет.

— В один из дней этого месяца во дворе дома по улице Героев Революции они увидели проходящую мимо 43-летнюю женщину, подбежали к ней, сбили с ног и нанесли по голове не менее семи ударов ногами, забрали сотовый. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, перетащили ее к гаражам, расположенным вблизи дома, и скрылись, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Преступников разыскали сотрудники полиции. 16 и 17 летние молодые люди после задержания были переданы следователю. Уголовные дела возбуждены по статьям: «грабеж», «разбой» и «убийство, сопряженное с разбоем». Материалы с утвержденным обвинительным заключением вскоре будут направлены в суд для рассмотрения.

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