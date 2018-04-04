Новосибирских подростков будут судить за грабежи и убийства

За совершение шести эпизодов грабежей, одного разбоя и убийства в Новосибирске перед судом предстанут двое несовершеннолетних.

Следователями установлено, что до середины ноября прошлого года подростки грабили в Первомайском районе города женщин в возрасте от 38 до 75 лет.

— В один из дней этого месяца во дворе дома по улице Героев Революции они увидели проходящую мимо 43-летнюю женщину, подбежали к ней, сбили с ног и нанесли по голове не менее семи ударов ногами, забрали сотовый. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, перетащили ее к гаражам, расположенным вблизи дома, и скрылись, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по региону.