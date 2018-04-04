В Уфе мужчина стал жертвой упавшей с крыши наледи

После происшествия работники УЖХ Советсткого района стали сбивать наледь активнее, сообщает ГТРК «Башкортостан» . При этом руководство управления уверяет, что лед мог сойти с кондиционера на верхнем этаже. Мужчина решил обратиться в полицию.

Подробнее о правилах безопасности в период активного таяния льда на крышах, а также о том, куда обращаться по поводу очистки кровли и козырьков читайте в материале ИА «Башинформ».