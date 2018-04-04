В Уфе мужчина стал жертвой упавшей с крыши наледи
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе 59-летний мужчина получил травму головы
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе 59-летний мужчина получил травму головы
После происшествия работники УЖХ Советсткого района стали сбивать наледь активнее, сообщает ГТРК «Башкортостан». При этом руководство управления уверяет, что лед мог сойти с кондиционера на верхнем этаже. Мужчина решил обратиться в полицию.
Подробнее о правилах безопасности в период активного таяния льда на крышах, а также о том, куда обращаться по поводу очистки кровли и козырьков читайте в материале ИА «Башинформ».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.