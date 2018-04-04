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06:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе мужчина стал жертвой упавшей с крыши наледи

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе 59-летний мужчина получил травму головы из-за упавшей с крыши наледи. По словам пострадавшего, на него упал кусок льда с высоты пятиэтажного дома.

После происшествия работники УЖХ Советсткого района стали сбивать наледь активнее, сообщает ГТРК «Башкортостан». При этом руководство управления уверяет, что лед мог сойти с кондиционера на верхнем этаже. Мужчина решил обратиться в полицию.

Подробнее о правилах безопасности в период активного таяния льда на крышах, а также о том, куда обращаться по поводу очистки кровли и козырьков читайте в материале ИА «Башинформ».

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