Со склада в Красноярске изъяли 32 тысячи литров поддельного алкоголя

Инспекторы ДПС остановили в Свердловском районе Красноярска фуру, груженую контрафактной водкой. Большегруз перевозил 716 коробок с алкоголем. Никаких разрешительных документов у водителя не оказалось. На бутылках с водкой не было маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что немаркированный алкоголь произведен на складе в Красноярске. Внутри правоохранители обнаружили еще 53 тысячи бутылок с водкой и пять тысяч бутылок с коньяком и виски. Весь алкоголь «имел признаки подделки».

«Кроме того, изъято более семи тысяч литров этилового спирта, 24 цистерны объемом 1000 литров, пробки и рулоны с этикетками различных наименований водки, федеральные специальные марки с признаками подделки, упаковка. В другом помещении находилось почти 130 тысяч пустых бутылок», — говорится в сообщении.