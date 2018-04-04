В Иркутске от СПИДа умерла многодетная мать, которую запрещал лечить супруг

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, мать троих детей семь лет состояла на учёте в учреждении как ВИЧ-инфицированная, но отказывалась от обследования и лечения. Супруг женщины, который выступал в качестве её доверенного лица перед медиками, запрещал давать ей в реанимации препараты антиретровирусной терапии.
В закрытых интернет-сообществах граждан, живущих с ВИЧ, часть участников встала на сторону супруга женщины, другие пытались его переубедить. Однако мужчина, зная, что у жены уже не осталось живых иммунных клеток в организме, твёрдо стоял на своём. «Ранами Иисуса Христа я исцелён», — цитировал мужчина евангельские строки. Знакомые пары сообщили, что погибшая и сама придерживалась убеждений в том, что её спасёт сила молитвы.
Супруги состояли в относительно закрытой и немногочисленной альтернативной религиозной группе, считали, что в их семье детей нужно воспитывать в твёрдой вере, а приём лекарств — это подрыв духовных устоев, сомнение в силе творца. В ошибочности этого мнения их пытались убедить также и другие участники их общины, но на мужа с женой это не подействовало.
Овдовевший отец семейства также состоит на учёте в связи с ВИЧ-инфекцией. О наличии заболевания у детей пары точных данных нет, поскольку родители их не показывали врачам для обследования на наличие вируса в организме.
«На мой личный взгляд, эту трагедию можно было бы легко избежать, если бы не религиозный фанатизм, — считает главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. — Вера в Бога нисколько не противоречит научным открытиям в области медицины. Более того, различные религиозные объединения разных конфессий — как крупных, так и порой весьма немногочисленных, — работают в постоянном контакте с нами, оказывают большую помощь в социальном сопровождении и лечении наших пациентов. Однако когда вера и убеждения приводят к гибели людей из-за элементарного отказа от помощи, это называется мракобесием. Мы надеемся, что дальнейшее просвещение и информирование всего населения помогут избежать таких перегибов».
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