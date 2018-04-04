В Иркутске от СПИДа умерла многодетная мать, которую запрещал лечить супруг

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, мать троих детей семь лет состояла на учёте в учреждении как ВИЧ-инфицированная, но отказывалась от обследования и лечения. Супруг женщины, который выступал в качестве её доверенного лица перед медиками, запрещал давать ей в реанимации препараты антиретровирусной терапии.

В закрытых интернет-сообществах граждан, живущих с ВИЧ, часть участников встала на сторону супруга женщины, другие пытались его переубедить. Однако мужчина, зная, что у жены уже не осталось живых иммунных клеток в организме, твёрдо стоял на своём. «Ранами Иисуса Христа я исцелён», — цитировал мужчина евангельские строки. Знакомые пары сообщили, что погибшая и сама придерживалась убеждений в том, что её спасёт сила молитвы.

Супруги состояли в относительно закрытой и немногочисленной альтернативной религиозной группе, считали, что в их семье детей нужно воспитывать в твёрдой вере, а приём лекарств — это подрыв духовных устоев, сомнение в силе творца. В ошибочности этого мнения их пытались убедить также и другие участники их общины, но на мужа с женой это не подействовало.

Овдовевший отец семейства также состоит на учёте в связи с ВИЧ-инфекцией. О наличии заболевания у детей пары точных данных нет, поскольку родители их не показывали врачам для обследования на наличие вируса в организме.