Комсомольчанин не сумел откупиться от полиции 400 рублями

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, транспортная полиция задержала 49-летнего нарушителя за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Комсомольчанин пытался откупиться 400 рублями от административного нарушения. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, но он продолжил предлагать им деньги.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил руководству, что его пытаются склонить к коррупционному преступлению. За покушение на мелкое взяточничество на комсомольчанина завели уголовное дело. Ему грозит до одного года лишения свободы. До решения суда мужчину отпустили с условием обязательной явки.