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06:24 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанин не сумел откупиться от полиции 400 рублями

Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного жителя Комсомольска-на-Амуре на железнодорожном вокзале в Тынде. Полицейские выписали ему административный протокол. Чтобы избежать наказания, мужчина попытался передать сотрудникам 400 рублей — они отказались принимать взятку.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, транспортная полиция задержала 49-летнего нарушителя за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Комсомольчанин пытался откупиться 400 рублями от административного нарушения. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, но он продолжил предлагать им деньги.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил руководству, что его пытаются склонить к коррупционному преступлению. За покушение на мелкое взяточничество на комсомольчанина завели уголовное дело. Ему грозит до одного года лишения свободы. До решения суда мужчину отпустили с условием обязательной явки.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в январе двое лесорубов Хабаровского края стали фигурантами уголовного дела из-за попытки дать взятку сотрудникам полиции. Злоумышленники попросили стражей порядка прекратить проверку в обмен на 100 тысяч рублей.

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