Комсомольчанин не сумел откупиться от полиции 400 рублями
Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного жителя
Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного жителя
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Комсомольчанин пытался откупиться 400 рублями от административного нарушения. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, но он продолжил предлагать им деньги.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил руководству, что его пытаются склонить к коррупционному преступлению. За покушение на мелкое взяточничество на комсомольчанина завели уголовное дело. Ему грозит до одного года лишения свободы. До решения суда мужчину отпустили с условием обязательной явки.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в январе двое лесорубов Хабаровского края стали фигурантами уголовного дела
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