Поведение водителя насторожило сотрудников ДПС во Владивостоке
В машине были обнаружены запрещенные вещества.
В машине были обнаружены запрещенные вещества.
Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования на улице Бестужева, остановили автомобиль Toyota RAV 4, в котором находились двое мужчин. При проверке документов поведение водителя кроссовера вызвало подозрения у сотрудников полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
В ходе осмотра салона автомобиля в подлокотнике и сумке пассажира были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом и таблетками.
Жители Владивостока в возрасте 27 и 37 лет были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания и пояснили, что хранили наркотические вещества без цели сбыта, для личного употребления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».
Злоумышленникам грозит лишение свободы до трех лет.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
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