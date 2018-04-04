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06:23 (мск), источник: VLADNEWS

Поведение водителя насторожило сотрудников ДПС во Владивостоке

В машине были обнаружены запрещенные вещества.

Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования на улице Бестужева, остановили автомобиль Toyota RAV 4, в котором находились двое мужчин. При проверке документов поведение водителя кроссовера вызвало подозрения у сотрудников полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе осмотра салона автомобиля в подлокотнике и сумке пассажира были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом и таблетками.

Экспертизой установлено, что все изъятые вещества являются наркотическими. Содержимое свертков — наркотическим средством синтетического ряда общей массой 0,35 граммов, таблетки «Экстази» общей массой 2,1 грамма.

Жители Владивостока в возрасте 27 и 37 лет были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания и пояснили, что хранили наркотические вещества без цели сбыта, для личного употребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

Злоумышленникам грозит лишение свободы до трех лет.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

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