Пассажир напал с битой на красноярского таксиста
Все произошло в Кировском районе краевого центра.
Все произошло в Кировском районе краевого центра.
В Кировском районе Красноярск 30-летний мужчина напал на водителя такси, который подвозил его. Все произошло еще на прошлой неделе, но в городской полиции рассказали об инциденте только сегодня.
Вечером в ходе патрулирования улиц наряд
«Как установили стражи порядка, молодой человек с друзьями взял такси, чтобы доехать до дома. Когда водитель попросил оплатить услуги, пассажир напал на него и попытался завладеть имуществом», — пояснили в
Работал ли пострадавший на
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.