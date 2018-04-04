Пассажир напал с битой на красноярского таксиста

В Кировском районе Красноярск 30-летний мужчина напал на водителя такси, который подвозил его. Все произошло еще на прошлой неделе, но в городской полиции рассказали об инциденте только сегодня.

Вечером в ходе патрулирования улиц наряд патрульно-постовой службы услышал крик о помощи. Подоспев на место происшествия, полицейские задержали молодого мужчину, который под угрозой применения биты пытался отобрать у таксиста деньги, телефон и часы. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где возбудили против него уголовное дело. За разбой ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Как установили стражи порядка, молодой человек с друзьями взял такси, чтобы доехать до дома. Когда водитель попросил оплатить услуги, пассажир напал на него и попытался завладеть имуществом», — пояснили в пресс-службе полиции.