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07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

45 детей вывели из загоревшегося детского сада в Новосибирске

Ликвидировать огонь удалось с помощью обычного огнетушителя.

Пожар произошел в новосибирском детском саду № 348 утром в среду, 4 апреля. Дошкольное учреждение находится в микрорайоне Горский, 78/1.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 08:22 по местному времени. Из здания вывели 45 детей и девять взрослых.

На место ЧП приехали 26 огнеборцев и семь единиц техники, но ликвидировать огонь удалось с помощью обычного огнетушителя. После ликвидации пожара спасатели провели в здании дымоудаление.

— Дети и персонал были эвакуированы, и размещены в школе № 212 по адресу микрорайон Горский, 71. Пострадавших нет. В результате возгорания была повреждена электрощитовая на незначительной площади, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Известно, что огонь возник из-за замыкания проводки в электрощитовой. Площадь пожара составила не более квадратного метра.

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