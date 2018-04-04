45 детей вывели из загоревшегося детского сада в Новосибирске
Ликвидировать огонь удалось с помощью обычного огнетушителя.
Ликвидировать огонь удалось с помощью обычного огнетушителя.
Пожар произошел в новосибирском детском саду № 348 утром в среду, 4 апреля. Дошкольное учреждение находится в микрорайоне Горский, 78/1.
Сигнал о возгорании поступил пожарным в 08:22 по местному времени. Из здания вывели 45 детей и девять взрослых.
На место ЧП приехали 26 огнеборцев и семь единиц техники, но ликвидировать огонь удалось с помощью обычного огнетушителя. После ликвидации пожара спасатели провели в здании дымоудаление.
— Дети и персонал были эвакуированы, и размещены в школе № 212 по адресу микрорайон Горский, 71. Пострадавших нет. В результате возгорания была повреждена электрощитовая на незначительной площади, — рассказывают в
Известно, что огонь возник
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