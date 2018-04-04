Новосибирца осудят за производство наркотиков в колбах
У мужчины суммарно изъяли более 7,8 килограммов наркотиков, рассказали в МВД.
У мужчины суммарно изъяли более 7,8 килограммов наркотиков, рассказали в МВД.
Новосибирца осудят за производство наркотиков в колбах, об этом сообщает
31-летний житель Новосибирска создал лабораторию в дачном домике в Калининском районе Новосибирска. Мужчина производил вещество, содержащее прекурсор наркотического средства.
«Общая масса произведенного продукта составила 7,8 килограммов, часть из которых подозреваемый расфасовал в емкости, приспособленные для длительного хранения», — заявили в МВД.
25 сентября 2017 подозреваемого задержали. Он пояснил, что якобы занимается производством средств автомобильной химии.
«В ходе обыска построек на дачном участке оперативники обнаружили и изъяли 12 стеклянных бутылок с веществом, содержащим прекурсор наркотического средства общей массой около 6 килограммов и 2 колбы с этим же веществом массой 1,8 килограмма», — отметили в полиции.
Полицейские также изъяли специальное химическое оборудование — колбы, трубки, стеклянные переходы и магнитные мешалки.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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