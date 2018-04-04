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07:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске бывший полицейский украл у инвалида деньги и телефон

Преступление было совершено, когда мужчина был действующим сотрудником внутренних органов.

В Ленинском районном суде города Омска рассматривается дело в отношении 27-летнего бывшего сотрудника полиции.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении.

Как пояснил порталу Om1.ru старший помощник прокурора Александр Жмур, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, сотрудник полиции присвоил сотовый телефон «Алкатель», принадлежащий нигде не работающему, инвалиду II группы (открытая форма туберкулеза).

Александр Жмур, старший помощник прокурора Ленинского округа:

 — После чего, используя мобильный банк, перевел себе на счет с банковской карты потерпевшего четыре тысячи рублей.

На сегодняшний день задержанный уволен из полиции. Ведется судебное разбирательство.

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