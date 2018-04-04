14-летнюю девочку осудят за разбой в Нижнем Новгороде

Прокуратурой Советского района Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение в отношении несовершеннолетней жительницы областного центра, которая обвиняется в разбое. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.



В ходе предварительного расследования было установлено, что в конце декабря 2017 года около дома на улице Пушкина 14-летняя девочка, совместно с лицами не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, выманила из дома ранее знакомую им по социальной сети 12-летнюю потерпевшую.



Жертву, схватив за руки, отвели к соседнему дому, где повалили на землю и стали наносить удары ногами по телу. После этого обвиняемая поднесла к голове потерпевшей зажигалку и подожгла край волос, а затем забрала у нее два мобильных телефона и музыкальную колонку общей стоимостью 13 490 рублей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



