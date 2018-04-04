Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Мужчина потратил четверть века на поиски дочери
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
Анну Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России
Порошенко: Меркель и Макрон "дожали" Путина по ДНР
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Версия Мэй провалилась: следа РФ в «деле Скрипаля» нет
Тысячи россиян жаждут наказать «фашистку» Малышеву
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
09:44 (мск), источник: Newsroom24.ru

14-летнюю девочку осудят за разбой в Нижнем Новгороде

Происшествие случилось в Советском районе.

Прокуратурой Советского района Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение в отношении несовершеннолетней жительницы областного центра, которая обвиняется в разбое. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в конце декабря 2017 года около дома на улице Пушкина 14-летняя девочка, совместно с лицами не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, выманила из дома ранее знакомую им по социальной сети 12-летнюю потерпевшую.

Жертву, схватив за руки, отвели к соседнему дому, где повалили на землю и стали наносить удары ногами по телу. После этого обвиняемая поднесла к голове потерпевшей зажигалку и подожгла край волос, а затем забрала у нее два мобильных телефона и музыкальную колонку общей стоимостью 13 490 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «АнтиЯма-НН» поможет отремонтировать дороги Нижнего Новгорода
Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Эксперты рассказали, какая экономическая стратегия нужна России
Рост цен на топливо ударит по потребителям
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
Спорт
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд Роналду установил рекорд во вторник в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который завершился со счетом 3:0 в пользу «сливочных»
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь