Жительница Кокшетау нашла мертвого мужа с незнакомой девушкой в машине

34-летний мужчина и 26-летняя женщина задохнулись от угарного газа в автомобиле. Трагедия случилась в Кокшетау, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Супруга погибшего обнаружила тело мужа и незнакомой девушки в салоне автомобиля «Мазда», который стоял в металлическом гараже, принадлежащем их семье.

Как стало известно, мужчина занимался частным извозом. Как подтвердили в пресс-службе областной полиции, данный факт имел место. Тела погибших были обнаружены без телесных повреждений. После происшествия была назначена экспертиза, но, по предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом.