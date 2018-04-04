Жительница Кокшетау нашла мертвого мужа с незнакомой девушкой в машине

34-летний мужчина и 26-летняя женщина задохнулись от угарного газа в автомобиле. Трагедия случилась в Кокшетау, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Супруга погибшего обнаружила тело мужа и незнакомой девушки в салоне автомобиля «Мазда», который стоял в металлическом гараже, принадлежащем их семье.
Как стало известно, мужчина занимался частным извозом. Как подтвердили в пресс-службе областной полиции, данный факт имел место. Тела погибших были обнаружены без телесных повреждений. После происшествия была назначена экспертиза, но, по предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом.
С начала года это уже второй случай гибели людей в машине. В первом случае одной из жертв была россиянка, приехавшая в город для продажи квартиры.
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