Дело о банкротстве Плато-банка дошло до суда
На скамье подсудимых 4 человека.
На скамье подсудимых 4 человека.
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По данным следствия, с июля 2012-го по май 2015 года обвиняемые выдали подконтрольным им фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, а затем присвоили эти деньги. В итоге банк не мог удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на 747 миллионов рублей.
Чтобы скрыть признаки банкротства, Ярославцева, как полагают сыщики, внесла в отчетность недостоверные сведения о финансовом положении
13 мая 2015 года ЦБ РФ отозвал у организации лицензию. Летом 2016-го арбитраж признал его банкротом.
В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в присвоении, преднамеренном банкротстве, легализации денежных средств и фальсификации отчетности финансовой организации.
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