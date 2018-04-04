Дело о банкротстве Плато-банка дошло до суда

Источник: УралИнформБюро

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело о преднамеренном банкротстве Плато-­банка. На скамье подсудимых окажутся четверо бывших руководителей организации, среди которых владелец банка Андрей Лазарев, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова и председателя правления банка Елена Ярославцева. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.

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По данным следствия, с июля 2012-го по май 2015 года обвиняемые выдали подконтрольным им фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, а затем присвоили эти деньги. В итоге банк не мог удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на 747 миллионов рублей.

Чтобы скрыть признаки банкротства, Ярославцева, как полагают сыщики, внесла в отчетность недостоверные сведения о финансовом положении Плато-банка. Документы были предоставлены в органы финконтроля.

13 мая 2015 года ЦБ РФ отозвал у организации лицензию. Летом 2016-го арбитраж признал его банкротом.