Пьяный челябинец вылетел с дороги и разбил иномарку

3 апреля в Каштакском бору на выезде из Челябинска автомобилисты наблюдали аварию. Nissan Almera на большой скорости вылетел с дороги и протаранил дерево. Машину раскурочило: смята крыша, часть двигателя вошла в салон.

За рулем был 39-летний челябинец. С ним ехал 47-летний товарищ. Оба сейчас с переломами в больнице.