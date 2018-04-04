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07:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный челябинец вылетел с дороги и разбил иномарку

Водитель и пассажир госпитализированы.

3 апреля в Каштакском бору на выезде из Челябинска автомобилисты наблюдали аварию. Nissan Almera на большой скорости вылетел с дороги и протаранил дерево. Машину раскурочило: смята крыша, часть двигателя вошла в салон.

За рулем был 39-летний челябинец. С ним ехал 47-летний товарищ. Оба сейчас с переломами в больнице.

— Водитель был пьян. Сейчас устанавливаем все обстоятельства аварии, — добавили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

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