Пьяный челябинец вылетел с дороги и разбил иномарку
Водитель и пассажир госпитализированы.
Водитель и пассажир госпитализированы.
3 апреля в Каштакском бору на выезде из Челябинска автомобилисты наблюдали аварию. Nissan Almera на большой скорости вылетел с дороги и протаранил дерево. Машину раскурочило: смята крыша, часть двигателя вошла в салон.
За рулем был 39-летний челябинец. С ним ехал 47-летний товарищ. Оба сейчас с переломами в больнице.
— Водитель был пьян. Сейчас устанавливаем все обстоятельства аварии, — добавили в
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