Челябинский суд арестовал высокопоставленного силовика, бравшего взятки с мигрантов

Тракторозаводский районный суд Челябинска на два месяца арестовал начальника отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области Владимира Белоносова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнила консультант суда Ирина Савинкова, Белоносов останется под стражей до 2 июня. По версии следствия, подозреваемый получил взятки в сумме более 400 тыс. рублей за постановку на учет по фиктивным адресам мигрантов и непроведение проверок их фактического пребывания.