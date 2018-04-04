Челябинский суд арестовал высокопоставленного силовика, бравшего взятки с мигрантов
Владимир Белоносов останется под стражей до 2 июня.
Владимир Белоносов останется под стражей до 2 июня.
Тракторозаводский районный суд Челябинска на два месяца арестовал начальника отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области Владимира Белоносова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Как уточнила консультант суда Ирина Савинкова, Белоносов останется под стражей до 2 июня. По версии следствия, подозреваемый получил взятки в сумме более 400 тыс. рублей за постановку на учет по фиктивным адресам мигрантов и непроведение проверок их фактического пребывания.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Напомним, сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела миграционного контроля 2 апреля.
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