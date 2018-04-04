В Перми мать двоих детей промышляла сбытом наркотиков

В Перми осуждена 21-летняя девушка за сбыт наркотических средств. Мать двух малолетних детей через интернет-магазин приобретала наркотические средства через тайники. После чего фасовала наркотики и продавала их знакомым либо через закладки на территории Перми. Сбытом запрещенных средств она занималась в течение нескольких месяцев 2017 года, сообщили в краевой прокуратуре.

Орджоникидзевский районный суд Перми признал девушку виновной в сбыте наркотических средств в крупном размере и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.