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07:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми мать двоих детей промышляла сбытом наркотиков

Молодая девушка приговорена к 11 годам лишения свободы.

В Перми осуждена 21-летняя девушка за сбыт наркотических средств. Мать двух малолетних детей через интернет-магазин приобретала наркотические средства через тайники. После чего фасовала наркотики и продавала их знакомым либо через закладки на территории Перми. Сбытом запрещенных средств она занималась в течение нескольких месяцев 2017 года, сообщили в краевой прокуратуре.

Орджоникидзевский районный суд Перми признал девушку виновной в сбыте наркотических средств в крупном размере и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Также в Перми закрыли шесть сайтов, торгующих алкоголем. Они позволяли оформить доставку алкоголя в ночное время. По иску прокурора размещенная в интернете информация о круглосуточной дистанционной продаже алкоголя признана запрещенной.

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