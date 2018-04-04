В Перми мать двоих детей промышляла сбытом наркотиков
Молодая девушка приговорена к 11 годам лишения свободы.
Молодая девушка приговорена к 11 годам лишения свободы.
В Перми осуждена 21-летняя девушка за сбыт наркотических средств. Мать двух малолетних детей через
Орджоникидзевский районный суд Перми признал девушку виновной в сбыте наркотических средств в крупном размере и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Также в Перми закрыли шесть сайтов, торгующих алкоголем. Они позволяли оформить доставку алкоголя в ночное время. По иску прокурора размещенная в интернете информация о круглосуточной дистанционной продаже алкоголя признана запрещенной.
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