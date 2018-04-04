При пожаре в уфимской многоэтажке пострадала 70-летняя женщина
В Уфе в многоэтажном доме при пожаре пострадала 70-летняя хозяйка квартиры.
В Уфе в многоэтажном доме при пожаре пострадала 70-летняя хозяйка квартиры.
Как сообщает МЧС по Башкирии, пострадавшую госпитализировали.
Возгорание произошло на улице Сагита Агиша. Вызов поступил накануне в 21:45. На место происшествия выехало 6 спасателей и 3 единицы техники. По предварительной версии, возгорание произошло при неосторожных действиях вблизи включенной газовой плиты.
Соседние квартиры не пострадали.
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