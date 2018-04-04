При пожаре в уфимской многоэтажке пострадала 70-летняя женщина

Как сообщает МЧС по Башкирии, пострадавшую госпитализировали.

Возгорание произошло на улице Сагита Агиша. Вызов поступил накануне в 21:45. На место происшествия выехало 6 спасателей и 3 единицы техники. По предварительной версии, возгорание произошло при неосторожных действиях вблизи включенной газовой плиты.