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07:26 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

При пожаре в уфимской многоэтажке пострадала 70-летняя женщина

В Уфе в многоэтажном доме при пожаре пострадала 70-летняя хозяйка квартиры.

Как сообщает МЧС по Башкирии, пострадавшую госпитализировали.

Возгорание произошло на улице Сагита Агиша. Вызов поступил накануне в 21:45. На место происшествия выехало 6 спасателей и 3 единицы техники. По предварительной версии, возгорание произошло при неосторожных действиях вблизи включенной газовой плиты.

Соседние квартиры не пострадали.

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