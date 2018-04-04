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07:25 (мск), источник: АиФ Уфа

Центральный рынок в Нефтекамске тушили более 7 часов

В Башкирии произошёл крупный пожар.

В Нефтекамске вечером 3 марта начался крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Возгорание одноэтажного корпуса Центрального рынка на улице Дорожная началось в 21:41. Полностью затушить пожар удалось к утру 4 марта — 05:05. В ликвидации происшествия принимали участие 33 работника экстренных служб.

«Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших в происшествии нет», — рассказала UFA.AIF.RU пресс-секретарь МЧС Башкирии Елена Мавлютова.

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