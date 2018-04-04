Мужчина пытался разнять дерущихся и получил смертельный удар

Трагедия произошла в городе Лисаковск, сообщает alau.kz. 37-летний мужчина, увидев драку между двумя парнями возле кафе, решил вмешаться. Разнять драчунов у неравнодушного гражданина не получилось.



Он получил сильный удар и без сознания был доставлен в реанимацию. Пострадавшему сделали несколько операций, но сознание к нему так и не вернулось. 30 марта мужчины не стало.