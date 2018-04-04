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08:10 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане за 2017 год снизилось число наркопреступлений на 18 процентов

Ранее сообщалось, что объем наркотиков, изъятых в Узбекистане в 2017 году, снизился почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Число наркопреступлений в Узбекистане в 2017 году снизилось на 18,3% по сравнению с 2016 годом — до 5,4 тысячи, сообщили РИА Новости во вторник в Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками при кабмине республики.

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Ранее представитель НИАЦКН сообщал, что объем наркотиков, изъятых в Узбекистане в 2017 году, снизился почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом.

«Правоохранительными органами республики в 2017 году выявлено 5429 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — уточнил собеседник агентства. По данным центра, в 2016 году в Узбекистане было зафиксировано 6,646 тысячи наркопреступлений.

Из общего числа выявленных преступлений 2,2 тысячи были связаны со сбытом наркотиков, 553 — с контрабандой, 1,1 тысячи — с незаконным культивированием. В прошлом году к ответственности привлекли более 4,8 тысячи лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмечается в сообщении.

По данным центра, среди изъятых наркотиков объем героина снизился в восемь раз — до 12,4 килограмма, опия — почти до 798 килограммов (сократился в 1,5 раза), гашиша — до 78,5 килограмма (снизился в 1,3 раза). Изъятие марихуаны увеличилось на 3,8% — до 916 килограммов.

Эксперты НИАЦКН полагают, что снижение основных показателей связано с ликвидацией правоохранителями Узбекистана и стран СНГ нескольких наркогруппировок, использующих территорию страны для контрабанды наркотиков. При этом международные группировки принимают меры по временной активизации поставок каналов в обход Узбекистана, полагают в центре. НИАЦКН был создан в соответствии с постановлением правительства Узбекистана 7 ноября 1996 года в качестве исполнительного органа Госкомиссии по контролю за наркотиками.

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