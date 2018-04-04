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08:04 (мск), источник: Apiural.ru

На Тюменском тракте образовалась пробка

ЕКАТЕРИНБУРГ. На автодороге Тюмень-Екатеринбург на 23 км сегодня утром произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, в связи с чем он допустил наезд на ограждение, попутно ударив несколько легковых транспортных средств. Четыре автомобиля получили механические повреждения.

В настоящий момент движение на данном участке затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, организовывают движение транспорта по одной полосе движения.

© Служба новостей «АПИ».

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