На Тюменском тракте образовалась пробка
ЕКАТЕРИНБУРГ. На автодороге
ЕКАТЕРИНБУРГ. На автодороге
По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, в связи с чем он допустил наезд на ограждение, попутно ударив несколько легковых транспортных средств. Четыре автомобиля получили механические повреждения.
В настоящий момент движение на данном участке затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, организовывают движение транспорта по одной полосе движения.
© Служба новостей «АПИ».
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