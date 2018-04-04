В Екатеринбурге маршрутка протаранила легковушку — пострадал ребенок
Водитель был пьян.
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Водитель был пьян.
Вечером 3 апреля в Екатеринбурге на перекрестке Машинная — Щорса маршрутка Ford Transit протаранила остановившийся на светофоре Hyundai Elantra.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, пострадал 5-летний мальчик, который находился на заднем сидении иномарки. Его госпитализировали с сотрясением мозга и ушибленной раной головы. Ребенок в тяжелом состоянии.
43-летний виновник аварии был пьян.
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