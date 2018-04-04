В Екатеринбурге маршрутка протаранила легковушку — пострадал ребенок

Вечером 3 апреля в Екатеринбурге на перекрестке Машинная — Щорса маршрутка Ford Transit протаранила остановившийся на светофоре Hyundai Elantra.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, пострадал 5-летний мальчик, который находился на заднем сидении иномарки. Его госпитализировали с сотрясением мозга и ушибленной раной головы. Ребенок в тяжелом состоянии.