Грузовик с отказавшими тормозами столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на трассе в Свердловской области, пострадавших нет
Екатеринбург. 4 апреля.
Екатеринбург. 4 апреля.
По предварительным данным ведомства, у грузового автомобиля отказали тормоза, он наехал на ограждение, попутно ударив четыре легковых автомобиля, которые получили механические повреждения.
В отделе пропаганды УГИБДД России по региону агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что в результате автоаварии никто не пострадал.
В настоящий момент движение на участке дороге затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции организовывают движение машин по одной полосе движения.
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