Икону 19 века похитили из частной коллекции в Юрюзани
Полиция оперативно разыскала преступника.
Полиция оперативно разыскала преступника.
Злоумышленник похитил из частной коллекции в Юрюзани старинную дорогостоящую икону, сообщили «АиФ-Челябинск» в
С сообщением о преступлении в полицию обратился 69-летний мужчина. По словам потерпевшего, вор проник на территорию его частного дома, вскрыв замок. После этого из коллекции южноуральца пропала икона 19 века стоимостью 10 тыс. рублей.
«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по
Похищенное имущество возвращено владельцу. Подозреваемого пока отпустили по подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в Челябинске за кражу 3 млн рублей осуждена директор туристической фирмы.
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