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08:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Икону 19 века похитили из частной коллекции в Юрюзани

Полиция оперативно разыскала преступника.

Злоумышленник похитил из частной коллекции в Юрюзани старинную дорогостоящую икону, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

С сообщением о преступлении в полицию обратился 69-летний мужчина. По словам потерпевшего, вор проник на территорию его частного дома, вскрыв замок. После этого из коллекции южноуральца пропала икона 19 века стоимостью 10 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Катав-Ивановскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый местный житель 1976 года рождения, — отметили в полиции. — Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет».

Похищенное имущество возвращено владельцу. Подозреваемого пока отпустили по подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Челябинске за кражу 3 млн рублей осуждена директор туристической фирмы.

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