Омича арестовали на 15 суток за экстремизм

Полицейские выявили в одной из социальной сети пользователя, который на своей страничке размещал изображения нацистской символики и атрибутики. Напомним, по закону, делать это в нашей стране запрещено.

— Сведения, внесенные в Федеральный список экстремистских материалов Министерством юстиции Российской Федерации, на данном ресурсе находились в свободном доступе для неограниченного круга пользователей, — пояснили свою позицию силовики.