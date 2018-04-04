Омича арестовали на 15 суток за экстремизм
30-летний мужчина постил на своей страничке нацистскую атрибутику.
30-летний мужчина постил на своей страничке нацистскую атрибутику.
Полицейские выявили в одной из социальной сети пользователя, который на своей страничке размещал изображения нацистской символики и атрибутики. Напомним, по закону, делать это в нашей стране запрещено.
— Сведения, внесенные в Федеральный список экстремистских материалов Министерством юстиции Российской Федерации, на данном ресурсе находились в свободном доступе для неограниченного круга пользователей, — пояснили свою позицию силовики.
Оказалось, что страничка в соцсети принадлежит 30-летнему жителю одного из районов. Омич, кстати, был судим за совершение особо тяжкого преступления. Видимо, это учел судья, рассмотревший дело. Как сообщили в
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