В Борисове задержаны подозреваемые в серии автомобильных краж

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, установлена причастность задержанных к совершению более 10 краж на территории Борисовского, Минского и Смолевичского районов. В основном обворовывались Жигули и грузовые автомобили.

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На криминальное трио правоохранители вышли в ходе отработки кражи из.

автомашины ВАЗ-2106 в Борисове 26 марта, из машины тогда похитили мобильный телефон и магнитолу.

Один из троих задержанных признал свою причастность к краже, однако настаивал, что это единичный случай, а его приятели ни при чем. В итоге только сознавшийся в краже был задержан, двоих парней отпустили.

А спустя два дня в борисовскую милицию поступило еще два сообщения о кражах. Сотрудники уголовного розыска наведались к двум отпущенным парням, которые под тяжестью приведенных аргументов признались в совершенных кражах и выдали похищенное имущество.