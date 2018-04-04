Машина сбила женщину с ребенком в Новочеркасске
Автомобиль сбил женщину с ребенком в Новочеркасске.
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Автомобиль сбил женщину с ребенком в Новочеркасске.
Как сообщает
По предварительным данным, двигавшийся задним ходом автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого искал парковочное место около торгового центра, сбил женщину с младенцем на руках, переходившую дорогу.
Горожанка упала и ударилась головой об асфальт. Ей потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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