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12:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Машина сбила женщину с ребенком в Новочеркасске

Автомобиль сбил женщину с ребенком в Новочеркасске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает donday-novocherkassk.ru, ДТП произошло 3 апреля около 17.00 на улице Орджоникидзе.

По предварительным данным, двигавшийся задним ходом автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого искал парковочное место около торгового центра, сбил женщину с младенцем на руках, переходившую дорогу.

Горожанка упала и ударилась головой об асфальт. Ей потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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