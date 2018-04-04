СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС

«Проводятся следственные действия в доме Александра Мамонтова, связанные, в том числе, и расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ “Зимняя вишня”», — рассказал собеседник агентства. Как уточнил источник «Интерфакса», всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Господин Мамонтов не подтвердил информацию об обысках. «Ничего не проходит, не подтверждаю», — заявил он ТАСС, отвечая на вопрос о проведении следственных действий у него в доме.