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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС

В частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проходит обыск, сообщает источник «Интерфакса» и Telegram-канал Mash.

Пожар в торговом центре в Кемерово

«Проводятся следственные действия в доме Александра Мамонтова, связанные, в том числе, и расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ “Зимняя вишня”», — рассказал собеседник агентства. Как уточнил источник «Интерфакса», всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Господин Мамонтов не подтвердил информацию об обысках. «Ничего не проходит, не подтверждаю», — заявил он ТАСС, отвечая на вопрос о проведении следственных действий у него в доме.

Напомним, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Возгорание началось 25 марта, пожар тушили более суток. Вчера стало известно, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят следственные действия в кемеровском областном управлении МЧС. Следователи проводили выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов. О намерении проверить работу сотрудников МЧС в Кемерово ранее заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

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